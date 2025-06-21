МВД: чаще всего мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов

В 50% случаев телефонные мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или органов исполнительной власти. Они сообщают о якобы неправомерном доступе к банковским счетам, подозрениях в финансировании запрещённых организаций или оформлении доверенностей на граждан Украины. Об этом сообщает УБК МВД России.

30% звонков совершаются от имени «финансового сектора» — от сотрудников Банка России или коммерческих банков. Мошенники информируют о блокировке счетов и предлагают перевести средства на «безопасные счета». 10% звонков поступают от лиц, представляющихся сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ, с предложениями заменить домофоны или счётчики. Такие обращения сопровождаются требованием продиктовать коды из SMS.

На МФЦ и сервис «Госуслуги» приходится 7% случаев. Злоумышленники утверждают, что гражданам требуется подтвердить данные для «защиты аккаунта». Оставшиеся 3% случаев — звонки от якобы социальных служб и страховых компаний. Мошенники предлагают оформить льготы или страховку, требующие передачу личных данных.