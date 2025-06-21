Умерла народная артистка России Валентина Талызина

21 июня 2025 года не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Об этом сообщает Театр Моссовета.

Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. «Широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом. Валентина Талызина всегда много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях», — пишет театр.

Вся творческая судьба Валентины Илларионовны неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она была принята сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году.

После удачного дебюта в роли Даши в спектакле «Битва в пути» по одноименному роману Г. Николаевой актриса сразу же вошла в репертуар театра. Здесь Валентина Талызина создала целую галерею персонажей классического и современного репертуара: Анна Пейдж («Виндзорские насмешницы» У. Шекспира), Зинаида («Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского), Редактор («Шторм» В. Билль-Белоцерковского), Тамара Николаевна («Вечерний свет» А. Арбузова), Юлия Тугина («Последняя жертва» А. Н. Островского), Екатерина II («Царская охота» Л. Зорина), Мэртл («Царствие земное» Т. Уильямса), Ольга («Черный гардемарин» А. Штейна), Марго («Премьера» Л. Росеба), Анна Фирлинг («Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта), Пани Дульская («Мораль пани Дульской» Г. Запольской), Анна Антоновна Атуева («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина) и многие другие. Валентина Талызина продолжала быть ведущей актрисой Театра Моссовета, воплощая на сцене такие сложные, хрестоматийные образы, как Меропа Давыдовна Мурзавецкая («Волки и овцы» А. Н. Островского) и графиня Анна Федотовна («Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина).

Кроме того, Талызина снималась в фильмах «Старики-разбойники» (секретарша Федяева), «Большая перемена» (Нина Петровна), «Зигзаг удачи» (Алевтина), «Афоня» (Людмила Вострякова), «Ирония судьбы, или с легким паром!» (Валя), «О бедном гусаре замолвите слово» (Анна Спешнева), «Гостья из будущего» (Мария Павловна).