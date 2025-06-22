Погода в Калининградской области 22 июня

Погода в Калининградской области 22 июня
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Днём в воскресенье, 22 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +18°C. Ветер северо-западный, 4 м/с. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +16°C. На востоке региона в дневные часы ожидается +21°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +15°C, а на востоке региона — до +12°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в областном центре ожидается ясная погода. Утром температура воздуха составит +16,2°C, днём поднимется до +17°C, а вечером опустится до +12,1°C. Влажность — до 76%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 22 июня в регионе будет «переменная облачность и местами не исключены небольшие дожди. Днем в Калининграде и области +17...+20°C (по востоку местами до +21°C), с утра до вечера малооблачно/переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный (4-8 м/с), по востоку региона в порывах до 10-13 м/с».

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