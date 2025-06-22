Погода в Калининградской области 22 июня

Днём в воскресенье, 22 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +18°C. Ветер северо-западный, 4 м/с. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +16°C. На востоке региона в дневные часы ожидается +21°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +15°C, а на востоке региона — до +12°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в областном центре ожидается ясная погода. Утром температура воздуха составит +16,2°C, днём поднимется до +17°C, а вечером опустится до +12,1°C. Влажность — до 76%.