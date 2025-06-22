В результате ДТП на Ленинском проспекте автомобиль вылетел на тротуар (фото, видео)

В результате ДТП на Ленинском проспекте автомобиль вылетел на тротуар (фото, видео)
Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области
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В результате ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области в своём телеграм-канале.

Авария произошла возле ресторана «Атлантика» в 14:41. Отмечается, что водитель легкового автомобиля при совершении поворота налево столкнулся с машиной, которая ехала во встречном направлении. В результате второе транспортное средство после столкновения пробило ограждение и выехало на тротуар. В ДТП, по данным Госавтоинспекции, пострадали два человека.


Видео: Госавтоинспекция Калининградской области

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