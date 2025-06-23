Погода в Калининградской области 23 июня

Погода в Калининградской области 23 июня
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Днём в понедельник, 23 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха составит +25°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +22°С, ночью +12°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +26°С, ночью +9°С. На всей территории области умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник облачно, дождь. Температура утром +17°С, днём +25°С, вечером +19°С. Атмосферное давление в течение дня снизится до 750 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днем в Калининграде и области до +24...+26°C (по югу региона до +27°C, у побережья +20...+24°С), облачно с прояснениями, утром возможны небольшие кратковременные дожди, далее без существенных осадков, однако после обеда, вечером по области вероятны ливни и грозы. Ветер переменный с юго-восточного ночью и утром на юго-западный днем и вечером, ночью и утром слабый (2-6 м/с), днем и вечером умеренный (4-9 м/с), при осадках порывистый.

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