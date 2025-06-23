С классикой последних дней: погодный обзор на первую половину недели

«Глоток» летней погоды прошёл мимо выходных и придётся на понедельник. Короткий вынос тёплой тропической воздушной массы с юга в тылу формирующегося циклона над Скандинавией принесёт редкие для июня +23...+27°C. Однако уже к вечеру по региону пройдут дожди с вероятностью гроз и холодный атмосферный фронт. Во вторник и среду в Калининградскую область вернётся «классика последних дней» — прохладная, ветреная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в Калининграде и области до +24...+26°C (по югу региона — до +27°C, у побережья — +20...+24°C), облачно с прояснениями. Утром местами кратковременные дожди, днём — преимущественно без осадков, однако во второй половине дня возможны ливни и грозы. Ветер переменный: ночью и утром — юго-восточный, днём и вечером — юго-западный, умеренный (2–9 м/с), при осадках — порывистый.

Во вторник ночью +11...+14°C, переменная облачность. Ближе к утру на западе, побережье и в Калининграде возможны кратковременные дожди. Днём в Калининграде и области +17...+19°C, в прибрежной зоне — +15...+17°C. С утра до вечера — переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. Ветер западный/юго-западный: ночью и утром — слабый/умеренный (4–8 м/с), на побережье — сильный (9–12 м/с), в порывах до 13–15 м/с. С утра до вечера ожидается усиление ветра в Калининграде и области до 12–14 м/с, в прибрежной зоне — в порывах до 15–19 м/с.

В среду ночью +12...+14°C, облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди. Днём в Калининграде и области +17...+19°C, в прибрежной зоне — +14...+16°C, переменная облачность, вероятны локальные кратковременные дожди. Вечером осадки маловероятны. Ветер ночью и утром — юго-западный, днём и вечером — западный. Ночью в Калининграде и области — слабый/умеренный (4–8 м/с), на побережье — сильный (7–11 м/с), в порывах до 12–15 м/с. Днём ветер усилится в Калининграде и области до 8–12 м/с, в порывах — до 14–16 м/с.

По предварительным данным, в четверг на один день погоду наладит промежуточный гребень европейского антициклона. Ветер должен стихнуть, а температура может подняться до +20...+24°C. Однако к вечеру не стоит исключать осадки. В пятницу тепло и спокойствие будет прервано очередным атлантическим циклоном, который «вряд ли оставит нас без осадков, порывистого ветра и похолодания».