В Калининграде заказали проектные работы по сохранению двухъярусного моста. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Полное наименование закупки — «Выполнение проектных работ по сохранению объекта культурного наследия „Двухъярусный мост“, 1926 год, Калининградской железной дороги». Заказчиком является акционерное общество «РЖДстрой-Проект». Подрядчику в срок до 31 октября предстоит разработать эскизный проект сохранения моста. Эту документацию впоследствии нужно рассмотреть на заседании научно-реставрационного совета при региональной Службе ОКН с оформлением протокола. Работы необходимы для приспособления моста для современного использования в виде самостоятельного объекта «Кирпичная башня пульта управления на южном берегу реки Преголя».

Исполнителю также нужно будет провести научно-исследовательские работы по определению предмета охраны и определению границ объекта культурного наследия. Они включают в себя несколько исследований: историко-архивные, историко-архитектурные, исследования по объемным параметрам, химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам, а также инженерные изыскания и др. Отмечается, что начать строительно-монтажные работы планируется в 2026 году.

Разработка документации будет финансироваться из инвестиционного бюджета РЖД. На работы готовы выделить до 10,1 млн рублей. Подрядчика планируется определить 1 июля.