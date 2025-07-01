Компания из Москвы намерена сделать проект по сохранению двухъярусного моста

Компания из Москвы намерена сделать проект по сохранению двухъярусного моста
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Проектом по сохранению двухъярусного моста в Калининграде займётся московская компания ООО «СРБ», выигравшая 1 июля торги у «Архитектурной мастерской Л.М. Ходоса» из Пензы. Данные об этом опубликованы на портале Госзакупок. Первоначальную цену проектировщики снизили с 10,1 млн рублей до 9,1 млн.

Проектные работы по сохранению двухъярусного моста были заказаны ООО «РЖДстрой-Проект» ещё 20 июня.

В мэрии Калининграда отметили, что в приложении к техзаданию дана предельно чёткая формулировка по поводу границ проектирования. В частности, начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков пояснил «Новому Калининграду», что заданием, выданным в комитете городского развития и цифровизации 29 марта 2024 года (№ 77/2024), предусмотрена двухэтапная разработка научно-проектной документации с целью приспособления указанного объекта культурного наследия к современному использованию.

«На первом этапе проектировщик должен выпустить эскизный проект, обоснованный комплексными научными исследованиями, — пояснил Золошков. — После подготовки эскизного проекта с необходимыми обоснованиями проект будет рассмотрен на научно-методическом совете по культурному наследию при Службе госохраны объектов культурного наследия».

Чиновник уточнил, что подрядчик сможет приступить ко второму этапу реализации проекта только в случае одобрения эскизного проекта. Обсуждение эскизов должно пройти на заседании научно-методического совета по культурному наследию при Службе госохраны ОКН. Кроме того, слайды могут продемонстрировать на площадке «Горпросвета».

«Договор на проектирование был заключен ОАО РЖД 17 июня 2025 года, — продолжил Золошков. — У нас пока этих решений в распоряжении нет, но в задании назначены этапы проектирования, потому что мы должны быть уверены в обоснованности тех или иных решений».

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