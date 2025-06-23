«Водоканал» ищет подрядчика для ремонта водонапорной башни в Янтарном

Госпредприятие Калининградской области «Водоканал» ищет подрядчика для ремонта водонапорной башни на улице Железнодорожной в Янтарном. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести ремонт цокольной отмостки, кровли, а также заменить блоки окон и входной двери. Помимо этого, необходимо будет провести работы в водосточной системе башни. Капитальный ремонт надо завершить в течение двух месяцев с даты подписания контракта. На него готовы потратить до 4,8 млн рублей. Подрядчика планируют определить 4 июля.

Портал «Пруссия 39» отмечает, что водонапорная башня Пальмникена построена в 1920 году. Её высота составляет 35 метров, ширина — 11 метров. Башня является памятником архитектуры.

«В 2006-2007 годах был произведен ремонт фасада и крыши водонапорной башни, установлен флюгер в виде единорога. На 2019 год водонапорная башня действовала по прямому назначению. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 водонапорная башня получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения», — говорится на сайте.