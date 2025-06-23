Власти намерены поменять генеральный план для района улицы Виктора Денисова

Власти Калининграда намерена поменять генеральный план для района улиц Феодосийской, Михайловской и Виктора Денисова. Проект изменений вынесли на общественное обсуждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Изменения генплана инициированы приказом регионального министерства градостроительной политики. Документ не содержит конкретных деталей. На вопросы про подробности проекта по телефону организаторы рекомендуют посетить лично его экспозицию. Она будет представлена с с 27 июня в Центре документационного обеспечения деятельности администрации по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Обсуждения проходят с 19 июня по 17 июля. Предложения по проекту можно будет вносить с 27 июня по 7 июля. Отмечается также, что участвовать в общественном обсуждении могут только граждане, которые проживают на территории, в отношении которой подготовлен проект.