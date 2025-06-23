Опрос: четверть калининградцев считают ипотеку выгоднее аренды жилья

Опрос: четверть калининградцев считают ипотеку выгоднее аренды жилья
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

Четверть калининградцев считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жильё. Такие результаты опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Исследование проводили с 26 мая по 11 июня 2025 года. 24% экономически активных респондентов считают ипотеку выгоднее. 35% опрошенных видят больше плюсов в аренде жилья. 41% затруднился с ответом.

Аргументы за ипотеку: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Те, кто высказался за аренду, считают, что «процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку» или что ипотека — это риск.

«Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (25% против 23% соответственно). Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет 28%), среди более молодых — лишь каждый пятый (19%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (41%). Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 44% калининградцев с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (35%)», — говорится в исследовании.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter