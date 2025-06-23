Опрос: четверть калининградцев считают ипотеку выгоднее аренды жилья

Четверть калининградцев считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жильё. Такие результаты опроса приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Исследование проводили с 26 мая по 11 июня 2025 года. 24% экономически активных респондентов считают ипотеку выгоднее. 35% опрошенных видят больше плюсов в аренде жилья. 41% затруднился с ответом.

Аргументы за ипотеку: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Те, кто высказался за аренду, считают, что «процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку» или что ипотека — это риск.

«Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее (25% против 23% соответственно). Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет 28%), среди более молодых — лишь каждый пятый (19%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (41%). Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 44% калининградцев с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (35%)», — говорится в исследовании.