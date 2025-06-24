Елена Дятлова пригрозила подрядчикам репутационными рисками

Елена Дятлова пригрозила подрядчикам репутационными рисками
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Подрядчики, которые выходят выполнять муниципальный заказ на территории Калининграда, в случае неисполнения контракта получают не только штрафные санкции, но и репутационные потери. Об этом журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова. По словам чиновницы, те же потери при этом несёт и заказчик. Что касается текущего ремонта дворовых территорий, то по ним на данный момент претензий к подрядчикам нет.

«Надеемся, что их и не будет, — сообщила она. — Я искренне уверена в том, что есть понятие деловой репутации. Это термин применим как к подрядчику, так и к заказчику. Сегодня Калининградская служба заказчика ведёт большую претензионную работу, и я уверена, что все подрядные организации знают, что когда ты заходишь на муниципальный контракт, либо ты исполняешь в срок, либо это обязательно будет пеня за каждый день просрочки, либо судебные решения по расторжению контракта с обязательным включением в реестр недобросовестных и т.д.».

Правило, когда подрядчик отвечает за неисполнение контракта, Дятлова назвала «действующим на всех объектах без исключения».

В качестве примера глава снова привела благоустройство улицы Соммера, из-за которого компания «Гала Строй», выполнившая работы всего на 14%, потеряла контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков. Отметим, что в ноябре 2024 года, согласно порталу Госзакупок, компанию исключили из этого реестра.

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