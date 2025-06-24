Погода в Калининградской области 24 июня

Во вторник, 24 июня, в Калининградской области ожидается умеренно тёплая и облачная с прояснениями погода, а также небольшой кратковременный дождь. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +18°C (ночью температура опустится до +13°C). Ветер синоптики обещают западный, умеренный, около восьми метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 751 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает относительное, хоть и не совсем летнее тепло, а также обильные осадки по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +19°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +16°C. В центральной части региона и в Калининграде обещают около +18°C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +14°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +12°C, а во всех муниципалитетах, расположенных восточнее, до +11°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 24 июня также обещает обильные дневные и вечерние осадки. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться западным, меняющимся на юго-западный и обратно.

Утром температура в Калининграде будет в районе +14,8°C, днём она поднимется до 17°C, а вечером останется на дневном уровне. В течение суток обещают влажность на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 24 июня регион опять испытает на себе удар стихии.

«С утренних до вечерних часов вторника ожидается усиление западного/юго-западного ветра в Калининграде и области до 10-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с, — предупреждают метеоэксперты. — В прибрежной зоне (в особенности по линии Светлогорск-Куршская коса) до 12-15 м/с, в порывах до 17-20 м/с. Временами ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, местами не исключены грозы со шквалистым усилением ветра до 17-21 м/с, локальный град диаметром не более 1-2 сантиметров».

Высота волн в Балтийском море будет достигать 2-2,5м (у северного побережья до 3-3,5м).