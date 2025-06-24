Власти обещают выплаты россиянам, депортированным из недружественных стран

Депортированным из недружественных государств гражданам России в 2025 году планируют платить по 10 тысяч рублей на человека. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Калининградской области.

Проект постановления подготовило региональное министерство социальной политики. Денежную выплату хотят осуществлять по личному заявлению гражданина в период его проживания в пункте временного размещения. Для получения средств ему нужно зарегистрироваться в этом пункте и написать заявление. С заявителя потребуют предоставить заграничный паспорт и свидетельство о регистрации во временном приюте. Перечисление средств будет заниматься центр содействия переселению «Соотечественник» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты.

Недружественными странами являются государства и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия. Их перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года. В число этих государств входят США, члены Европейского союза, Канада, Великобритания, Украина, Япония, Корея, Тайвань и др.