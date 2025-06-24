Автовокзал: из Калининграда будет курсировать новый автобусный маршрут в Варшаву

Калининградский автовокзал анонсировал новый международный маршрут № 803 «Калининград — Варшава». Он начнёт курсировать с 10 июля. Информация об этом размещена на сайте автовокзала.

Рейсы из Калининграда будут выполняться в 21:30 по четвергам и субботам. Отправление из аэропорт имени Фридерика Шопена (Варшава) запланировано в 22.00 по пятницам и воскресеньям. Автобус будет следовать через Эльблонг и аэропорт Модлин. Стоимость тарифа «туда-обратно» — 10 070 руб.

Билеты доступны в кассах автовокзала и на официальном сайте.