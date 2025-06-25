Погода в Калининградской области 25 июня

Днём в среду, 25 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +19°C. Атмосферное давление — 751 мм, ветер западный, 7 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +15°C, на востоке области +19°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +15°C, днём +16°C, вечером +14°C. Влажность составит до 97%, давление — 750 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «сегодня продолжится влажная, ветреная и прохладная погода, характерная для тыловой части циклонической системы: днем в Калининграде и области всего около +15...+17°С, облачно с небольшими прояснениями и временами ожидаются локальные кратковременные дожди, по области не исключены слабые грозы. К вечеру осадки уже маловероятны, появится больше прояснений, после заката дожди по области должны прекратиться. Ветер сегодня умеренный/сильный, но заметно слабее вчерашнего: в порывах по области до 12-15 м/с».