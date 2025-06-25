Погода в Калининградской области 25 июня

Днём в среду, 25 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +19°C. Атмосферное давление — 751 мм, ветер западный, 7 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +15°C, на востоке области +19°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +15°C, днём +16°C, вечером +14°C. Влажность составит до 97%, давление — 750 мм.