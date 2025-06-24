«Берег надежды» собирает средства для 7-летнего мальчика с редким заболеванием крови

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 7-летнего Крилла Цыбенко из Мамоново, страдающего серьезным заболеванием. На дорогу к месту лечения, проживание рядом с медцентром и дополнительные обследования требуется 180 тысяч рублей.

У Кирилла редкое заболевание крови — моносистемный гистиоцитоз. Проблемы начались осенью 2024 года, когда ребенок стал жаловаться на боли в левом плече. Врач предложил динамическое наблюдение. Однако боли не проходили, и в январе Кирилла направили в Центр онкологии им. Блохина, где после обследования поставили серьезный диагноз.



Кириллу и его маме приходится часто ездить в Москву на обследования для выбора тактики лечения. Лечение бесплатное, но поездки и проживание приходится оплачивать за свой счет. У семьи таких средств, к сожалению, нет. Фонд «Берег надежды» объявляет сбор в 180 000 рублей на дорогу к месту лечения, проживание рядом с центром, дополнительные обследования.

Помочь Кириллу можно, пройдя по этой ссылке.