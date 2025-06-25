БФУ вошёл в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников в сфере экономики

БФУ им. Канта разместился на 16-й строчке в рейтинге российских вузов с высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. В среднем первые пять лет после окончания учебного заведения выпускники зарабатывают 90 тыс. руб. Такие данные приводит сервис по поиску работу SuperJob.

Из рейтинга следует, что зарплата выпускников БФУ в 2025 году оказалась на 5 тыс. больше, чем годом ранее. 81% специалистов после завершения учёбы продолжают работать в Калининграде.

На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 200 тыс. рублей. За год их зарплаты выросли на 20 тыс.

На второй строке разместился Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», средний заработок выпускников которого вырос за год на 15 тыс. рублей и составил 190 тыс. рублей в месяц. С третьего на второе место переместился Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Выпускники МГУ за год стали в среднем зарабатывать на 30 тыс. больше. В топ-3 в этом году также удалось войти Финансовому университету при Правительстве РФ. Средний заработок его выпускников после окончания вуза достиг 180 тыс. рублей в месяц.