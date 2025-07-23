Власти показали дизайн-проект благоустройства Зимнего озера

Изображения: Telegram-канал администрации Калининграда

Власти Калининграда показали, как планируют благоустроить территорию Зимнего озера. Дизайн-проект разместили в соцсетях горадминистрации.

«Как минимум 7190 калининградцам может быть интересно рассмотреть документ в деталях, так как за этот объект они отдали свои голоса минувшей весной, когда горожане выбирали сквер, который в 2026 году приведут в порядок за федеральные средства по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает мощение тропинок, устройство пешеходного настила и пирсов из террасной доски, монтаж освещения и оборудование системы «Безопасный город». Кроме того, планируют установить качели, скамейки, урны и клумбы для многолетних растений.

Ширина променада, как уточняется, составит от 2 до 7,5 метров, в самых широких его местах будут сформированы площадки для тихого отдыха.

Заявки на участие в торгах на разработку проектно-сметной документации принимают до 28 июля. Итоги аукциона планируют подвести 30 июля. Максимальная стоимость работ — 5 278 333 рубля. Утверждённый госэкспертизой рабочий проект с обоснованием стоимости работ власти намерены получить через шесть месяцев после подписания контракта.

Зимнее озеро набрало больше всего голосов в Калининграде по результатам V Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего в регионе в 2026 году планируют благоустроить пять общественных территорий, выбранных жителями.