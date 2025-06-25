УФАС заинтересовалось стоимостью питьевой воды в аэропорту «Храброво»

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Калининградское УФАС проверит стоимость питьевой воды в аэропорту «Храброво». Об этом сообщает ведомство.

«Калининградское УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности», — следует из сообщения ведомства. В случае выявления нарушений УФАС будет применять меры реагирования.

О необходимости аэропортов обеспечивать людей бесплатной питьевой водой говорил глава ФАС Максим Шаскольский во время ПМЭФ, сообщает ТАСС. «Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены», — отметил он.

Шаскольский добавил, что ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения. «УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта, — указал он. — Если там будут нарушения, мы будем применять меры. Но для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть».

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