В Калининграде бывшую сотрудницу ФКР подозревают в получении миллионной взятки (видео)

В Калининграде бывшую сотрудницу ФКР подозревают в получении миллионной взятки (видео)
Фото предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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В Калининграде экс-заместителя начальника проектного отдела регионального Фонда капитального ремонта обвиняют во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области, 42-летней бывшей заместительнице начальника проектного отдела (бывший главный архитектор проектов ФКР) предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

В релизе ведомства говорится, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

«По данным следствия, в период с ноября 2021 по февраль 2024 года обвиняемая получила от представителя трех юридических лиц взятку в общей сумме, превышающей 1,1 млн рублей, взамен на ускорение процедур проведения документальных проверок проектной документации, разрабатываемой и предоставляемой указанными организациями в фонд капитального ремонта. Передача денежных средств производилась ежемесячно как путем банковских переводов, так и лично», — сообщает пресс-служба СУ СКР.

На текущий момент фигурантка задержана в качестве подозреваемой и заключена под стражу. Женщину водворили в следственный изолятор до 16 августа 2025 года.

В отношении взяткодателя — представителя компаний-проектировщиков — также возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки». Ему следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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