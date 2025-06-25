Суд взял под стражу сотрудницу администрации Янтарного из-за подозрений во взятке

Суд взял под стражу сотрудницу администрации Янтарного из-за подозрений во взятке
Фото: Калининградский областной суд
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Суд отправил в СИЗО начальницу отдела градостроительства, архитектуры и территориального развития администрации Янтарного городского округа, которая подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Калининградский областной суд в своём телеграм-канале.

Руководителя отдела задержали 17 июня. Следствие полагает, что она получила взятку в 1,12 млн рублей за ускорение проверки проектной документации и соответствие требованиям к её оформлению по государственному стандарту. В обоснование ходатайства следователь указал, что руководитель отдела подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет, из-за чего, по мнению гособвинения, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чтобы избежать наказания.

«Постановлением Центрального районного суда в отношении подозреваемой Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа 2025 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

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