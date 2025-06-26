Погода в Калининградской области 26 июня

В четверг, 26 июня, в Калининградской области ожидается значительное по сравнению с предыдущими днями потепление. В регионе, согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, будет облачная с прояснениями погода без осадков. Днём воздух в Калининграде прогреется до +23°C (ночью температура опустится до +14°C). Ветер метеорологи обещают юго-западный, слабый, около одного метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 758 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, настоящее летнее тепло обещает лишь в центральной части региона. Осадки по всей области маловероятны.

Самой высокой дневная температура должна быть в Полесске, Калининграде, Мамоново, Гвардейске и Багратионовске — в этих городах ожидают +23°C. Во всех муниципалитетах, расположенных восточнее, на четыре градуса прохладнее, а на побережье холоднее, чем в Калининграде на целых 8 °C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +16°C), в районе Калининграда и других удалённых от Балтики районах температура должда опуститься до +10°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 26 июня также обещает потепление и отсутствие осадков. Ветер, по его данным, в течение дня будет меняться с западного на юго-западный, а к вечеру на северо-западный.

Утром температура в Калининграде будет в районе +16,4°C, днём она поднимется до 22,7°C, а вечером опустится до 23°C. В течение суток обещают влажность на уровне 99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что четверг можно назвать «одним днём приятной погоды».

«Промежуточный гребень антициклона подарит сухую, солнечную (особенно в первой половине суток), спокойную и комфортную погоду, — заявляют синоптики. — Днём в Калининграде и области +20...+23°C (в прибрежной зоне +18...+21°C), утром — ясно/малооблачно, во второй половине дня малооблачно/переменная облачность, вечером облачно/облачно с прояснениями и без осадков. Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 759 мм ртутного столба».