В региональном управлении Россельхознадзора назначили нового руководителя

В региональном управлении Россельхознадзора назначили нового руководителя
Фото: сайт управления Россельхознадзора
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С 26 июня 2025 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ руководителем управления Россельхознадзора по Калининградской области назначен Владимир Чухарев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чухарев работает в системе Россельхознадзора с 2021 года. «За многолетний безупречный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей отмечен многочисленными наградами: благодарностями Федеральной таможенной службы, благодарностью Министерства финансов Российской Федерации, медалями за службу в таможенных органах», — добавили в ведомстве. Чухарев имеет звание подполковника таможенной службы и классный чин советника государственной гражданской службы третьего класса.

По информации с сайта регионального Россельхознадзора, Чухарев курирует отдел ветеринарного надзора и контроля на государственной границе РФ и транспорте, отдел фитосанитарного надзора и контроля, а также отдел государственной службы, кадров и делопроизводства.


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