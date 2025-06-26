Минсоц: выплату к школе получат 39,5 тыс. детей из многодетных семей

В 2025 году единовременную выплату на подготовку к школе, предположительно, назначат 39,5 тыс. детям из многодетных семей. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер во время прямого эфира в Центре управления регионом.

По словам чиновницы, перечисление денежных средств в размере 5 тыс рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет начнется с начала июля. Майстер отметила, что возраст определяется на 1 сентября 2025 года.

«Мы предполагаем, что выплату к школе у нас в нынешнем году получат почти 39,5 тыс. детей из многодетных семей. Это тоже много, это более чем в 6 раз больше, чем в 2023 году», — дополнила минсоц.

По словам министра, мера начнет реализоваться в начале июля, но фактически денежные средства можно получить до 30 ноября. Обязательное условие — удостоверение многодетной семьи. «Именно наличие этого удостоверения говорит нам о том, что вы — многодетная семья и эти меры поддержки необходимо назначить, перечислить», — сообщила чиновница.