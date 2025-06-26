Синоптики: в Калининграде июнь стал самым дождливым с начала XXI века

Первый месяц лета в 2025 году по количеству выпавших осадков стал самым дождливым июнем в Калининграде за первую четверть XXI века. За пять дней до окончания месяца в областном центре выпало 103 мм осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Июнь — очень дождливый месяц. На среду, 25 июня, выпало 103 мм осадков в виде дождя. С начала нынешнего столетия по этому показателю он превзошел до сего дня рекордный июнь 2020 года с его 94 мм», — рассказала дежурный синоптик гидрометцентра. Кроме того, она отметила, что рекордный на сегодня показатель будет превышен. По прогнозам, дожди ожидаются в пятницу, 27 июня.



Представитель Гидрометцентра также напомнила, что метеонаблюдения в Калининграде ведутся с 1947 года. Данные свидетельствуют, что самым дождливым июнем в XX веке, с учетом начала наблюдений, был июнь 1981 года (157 мм осадков).