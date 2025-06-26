«Ростелеком»: мошенники звонят от имени компании и просят переподписать договор

В Калининграде участились случаи звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками «Ростелекома» или госструктур. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала компании.

По сведениям провайдера, звонки поступают на мобильные и стационарные телефоны. Мошенники, выдавая себя за представителей компании или госструктур, заявляют, что происходит смена телефонных номеров, и говорят о необходимости переподписать договор. Злоумышленники запрашивают паспортные данные, СНИЛС, ИНН и коды из СМС, обещая направить новый договор для подписания.

«Договор на услуги связи является бессрочным и не требует продления; ни в коем случае нельзя сообщать по телефону личные данные и диктовать коды из SMS», — напомнила компания.

В случае, если личные данные оказались у мошенников, необходимо посетить МФЦ и установить запрет на оформление кредитов и сделки с недвижимостью.