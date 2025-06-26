Авиакомпания «Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Калининграда в Москву

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Авиакомпания «Red Wings» открывает прямое авиасообщение между Москвой и Калининградом. С 25 июля авиаперевозчик будет выполнять рейсы ежедневно, а с 8 сентября — по пятницам, субботам и воскресеньям из международного аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Прямой перелет займет 2 часа 50 минут. На маршруте будут задействованы самолёты TU 204/214. Авиакомпания также предлагает пассажирам гибкие тарифы с багажом или только ручной кладью.

Согласно данным с официального сайта компании, билеты из Калининграда в Москву доступны для покупки на период с 15 июля по 28 сентября. Стоимость начинается от 5930 рублей. Улелеть из Москвы в Калининград можно с 1 июля по 28 сентября. Минимальная цена также составляет 5930 рублей.


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