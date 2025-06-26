Минцифры запустило приложение ruID для иностранцев

Мультиязычное мобильное приложение ruID, с помощью которого иностранцы могут подать заявление о въезде в Россию, стало доступным для скачивания. Об этом сообщает Минцифры в своём телеграм-канале.

Для подачи заявления о безвизовом въезде необходимо зарегистрироваться в приложении, не позднее чем за 72 часа до въезда в РФ указать цель поездки и свои данные (в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы), сфотографироваться, прикрепить фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.

Отмечается, что заявление могут не оформлять граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в стране, и члены их семей.

На границе проверяются данные из заявления, формируется цифровой профиль иностранного гражданина, создаются СНИЛС и стандартная учётная запись Госуслуг.

Приложение доступно на русском, английском, армянском, казахском, киргизском, таджикском и узбекском языках.