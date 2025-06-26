Власти пригласили калининградцев пройти бесплатную проверку холестерина

Калининградцев пригласили пройти бесплатную проверку «плохого холестерина». Анонс акции опубликовало правительство региона на своём официальном сайте.

Акция «Видимо-невидимо» запланирована на 27 и 28 июня. Она пройдёт в Центральном парке Калининграда. Пройти бесплатную экспресс-диагностику можно будет с 11:00 до 16:00.

«Каждый желающий сможет бесплатно пройти экспресс-диагностику на уровень липопротеинов низкой плотности („плохого“ холестерина) в специально оборудованном шатре, где медицинские работники возьмут кровь из пальца и сразу сообщат результат. Организатором акции выступает Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке министерства здравоохранения Калининградской области», — говорится в заявлении правительства.