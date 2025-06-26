В Калининграде двое подростков подожгли неизвестный предмет и получили ожоги (фото)

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Фото: МЧС России по Калининградской области

В Калининграде двое подростков подожгли неизвестный предмет и получили ожоги. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области.

«В Калининграде подростки 16 и 14 лет обнаружили неустановленный предмет в районе улицы Дмитрия Донского. К сожалению, ребята не сообщили о подозрительной находке в экстренные службы, вместо этого они попытались ее поджечь с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Подростков с ожогами госпитализировали. Подробности происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС.

Прокуратура региона в своём телеграм-канале написала, что инцидент произошёл на территории промзоны. Подростки получили ожоги в результате резкого воспламенения.

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