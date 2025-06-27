Погода в Калининградской области 27 июня

Погода в Калининградской области 27 июня
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в пятницу, 27 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами с небольшими дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +17°C. В центре региона дневная температура составит +19°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +20°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +15°C), а на востоке региона прохладнее (до +14°C). На побережье пройдут умеренные дожди, а на остальной территории области — небольшие.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,8°C, днём поднимется до +18,9°C, а вечером опустится до +16,5°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 77-97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренно-прохладном окончании недели.

«Ночью +13...+16℃, облачно, начиная со второй половины ночи и вплоть до утра в Калининграде и области вероятны дожди/ливни, местами сильные, есть вероятность гроз. К полудню/обеду существенные осадки на западе, побережье и в Калининграде должны закончиться, при этом локальные дожди могут сохраниться в северных и восточных районах (Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, Озерский, Черняховский, Неманский). Во второй половине дня облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие дожди, температура днем +16...+18℃. Вечером небо должно проясниться: переменная облачность/малооблачно, без осадков. Ветер ночью и утром преимущественно южный, слабый (2-6 м/с), днем и вечером западный/северо-западный, умеренный/сильный (8-12 м/с), в порывах до 14-17 м/с (местами до 18 м/с)», — добавляют синоптики-любители.

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