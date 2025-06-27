В магазинах Калининградской области вводится запрет на продажу алкоголя 28 июня

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Магазины Калининградской области 28 июня не будут продавать алкоголь в связи с Днём молодёжи. Праздник выпадает на последнюю субботу шестого месяца.

Торговлю спиртными напитками в этот день запретили в 2019 году. Тогда были внесены изменения в региональный закон «О розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области». Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. В мае 2023 года президент Владимир Путин издал распоряжение «О праздновании Дня молодёжи», которое предписывает перенести празднование на последнюю субботу июня.

Отметим, что ограничение не касается работы заведений общепита. Помимо этого, установлены другие дни, когда реализация спиртного в Калининградской области запрещена. Кроме Дня молодёжи, алкоголь не продаётся в магазинах в Международный день защиты детей (1 июня), в День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

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