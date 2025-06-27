В режиме ожидания тепла: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Короткое погодное благополучие в Калининградской области прервется очередным атлантическим циклоном, который принесёт обильные дожди. В субботу и воскресенье погоду определит серия атлантических циклонов, идущих по северу Скандинавии и обширный гребень азорского антициклона к югу. Дневной температурный фон ожидается на 1-3℃ ниже климатической нормы. Об этом сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу, начиная со второй половины ночи и до утра, ожидаются дожди и ливни, местами возможны грозы. К полудню существенные осадки на западе региона, побережье и в Калининграде должны прекратиться, однако локальные дожди могут сохраниться в северных и восточных районах. Во второй половине дня — облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Днём температура воздуха составит +16...+18°C. Вечером — переменная облачность или малооблачно, без осадков. Ветер ночью и утром преимущественно южный, слабый (2–6 м/с); днём и вечером — западный/северо-западный, умеренный или сильный (8–12 м/с), в порывах до 14–17 м/с, местами до 18 м/с.

В субботу ночью +12...+14°C, переменная облачность, без осадков. Днём в Калининграде и области +18...+20°C, в прибрежной зоне — +16...+18°C. Утром — малооблачно, к полудню — переменная облачность, к вечеру — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно западный/северо-западный, умеренный или сильный (7–11 м/с), в порывах до 12–15 м/с.

В воскресенье ночью +13...+17°C, преимущественно облачно, местами возможны небольшие дожди в ночные и утренние часы. Днём и вечером — переменная облачность или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём в Калининграде и области — +19...+21°C, в прибрежной зоне — +17...+19°C. Ветер западный/северо-западный: ночью — слабый или умеренный (3–7 м/с), в прибрежной зоне — умеренный или сильный (4–9 м/с); с утра до вечера по всей области — сильный (7–12 м/с), в порывах до 13–16 м/с, местами до 17–18 м/с

По предварительной информации, в понедельник умеренная погода сохранится. «Уже во вторник <...> нас вероятно посетит потепление. Сейчас модели ожидают до +23...+26℃. Впрочем, не стоит обнадеживаться летними перспективами — с высокой вероятностью гребень антициклона с выносом прогретого воздуха из южных широт продержится у нас в лучшем случае пару дней, после чего вновь произойдет смена воздушных масс под „напором“ атлантических циклонов, несущих нам прохладу. Западный перенос воздушных масс все еще устойчив, в связи с чем длительных перспектив с летним теплом/жарой не наблюдается», — отмечают синоптики.