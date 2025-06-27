Серебряные — выборочно: на бал медалистов пригласили 550 выпускников

Серебряные — выборочно: на бал медалистов пригласили 550 выпускников
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На бал медалистов в Кафедральный собор пригласили 550 выпускников калининградских школ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие с участием губернатора Алексея Беспрозванных пройдёт в субботу, 28 июня, в 16:00. В тот же день в 17:00 на площади возле собора начнутся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи.

Отметим, что на церемонию чествования медалистов попадут все школьники, получившие золотые медали, а серебряные медалисты были приглашены выборочно. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«В 2025 году участниками торжественной церемонии станут около 550 человек: это золотые медалисты, а также серебряные медалисты, достигшие успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности на федеральном и международном уровнях», — уточнили в министерстве.

Кроме медалистов, как уточняется, в мероприятии примут участие выпускники, получившие по итогам единого государственного экзамена 100 баллов; выпускники, добившиеся значительных результатов в социально-значимой и общественной деятельности, в области науки и современных технологий, в творческой деятельности, спорте; а также победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, перечневых олимпиад.

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