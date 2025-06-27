Заключение экспертизы по реконструкции улицы Магнитогорской ожидают к осени

Заключение экспертизы по проекту реконструкции улицы Магнитогорской в Калининграде ожидают к осени. Об этом рассказала заместитель генерального директора по проектированию, архитектуре, земельным отношениям и авторскому надзору ООО «Стройинком» (входит в «Автотор Холдинг») Олеся Гудзарик во время рабочего выезда губернатора Алексея Беспрозванных в микрорайон имени Александра Космодемьянского 27 июня.

«Проектная документация полностью завершена, и на сегодняшний день она проходит входной контроль на экспертизу. Мы намереваемся получить положительное заключение экспертизы и до конца августа передать [её в администрацию Калининграда]. Проектирование ведётся совместно с ГДСР», — заявила она.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отметила, что как только заключение передадут муниципалитету, власти города начнут искать деньги на проведение работ. Они будут запланированы на 2026 год, что предусмотрят при формировании бюджета в сентябре.

Гудзарик также рассказала о доработке проекта реконструкции улицы Челюскинской. По её словам, 24 июня специалисты получили замечания экспертизы по документации. На данный момент ведётся работа по их устранению.