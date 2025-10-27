Проект капремонта ул. Магнитогорской в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта ул. Магнитогорской в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Ремонт планируют провести на участке от ул. Тихоокеанской до дома № 126 по ул. Карташева. В качестве экспертной организации выступил калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Дорсервис — Калининград». Указанный застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 27 октября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, как только заключение передадут муниципалитету, власти города начнут искать деньги на проведение ремонта ул. Магнитогорской. Работы запланированы на 2026 год. Ранее получить заключение экспертизы рассчитывали до конца августа.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!