Проект капремонта ул. Магнитогорской в Калининграде прошёл экспертизу

Проект капремонта ул. Магнитогорской в Калининграде прошёл экспертизу
Скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта ул. Магнитогорской в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Ремонт планируют провести на участке от ул. Тихоокеанской до дома № 126 по ул. Карташева. В качестве экспертной организации выступил калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Дорсервис — Калининград». Указанный застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 27 октября 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, как только заключение передадут муниципалитету, власти города начнут искать деньги на проведение ремонта ул. Магнитогорской. Работы запланированы на 2026 год. Ранее получить заключение экспертизы рассчитывали до конца августа.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter