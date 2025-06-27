Суд запретил три трека рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков

Невский суд Санкт-Петербурга запретил три трека рэпера Олега Нечипоренко под сценическим псевдонимом Kizaru из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.

Иск подала прокуратура. Речь шла о треках «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос». В релизе суда отмечается, что эксперты выявили в композициях пропаганду употребления наркотических средств. В текстах также нашли информацию, которая формирует позитивное отношение к торговле запрещенными веществами.

«При этом, рассматривая текст песен как художественное произведение, в совокупности автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя или слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами. Суд признал песни, размещенные по 5 ссылкам, запрещенными к распространению на территории РФ», — говорится в сообщении.

Олег Нечипоренко родился в 1989 году в Ленинграде. Он является образователем и участником творческого объединения "Haunted Family". С 2014 года Нечипоренко проживает в Испании, куда переехал после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. В России рэпер находится в федеральном розыке.