На Куршской косе анонсировали модернизацию площадки с видом на море

Нацпарк «Куршская коса» анонсировал модернизацию обзорной площадки с видом на Балтийское море на экологической тропе «Королевский бор». Как сообщила в пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова, реконструкция будет проходить в рамках проекта «Особые территории для особых людей».

«В начале июня 2025 года для уточнения технического задания на место выехали сотрудники национального парка и организации-партнера КРООИ „Ковчег“, — сообщила Большакова. — Новая площадка будет сделана из современных экологичных материалов, отличающихся влаго- и пожароустойчивостью и будет доступна осенью этого года».

Рекомендации по приспособлению площадки для нужд маломобильных групп населения давал руководитель «Ковчега» Роман Аранин. Он пояснил, как смонтировать пандусы, указал высоту перил и указал на ряд других технических деталей, имеющих принципиальное значение.

Существующая деревянная конструкция была установлена на авандюне в 2019 году, однако она уже требует модернизации. Зигзагообразный деревянный пандус-спуск к морю, соединяющий площадку с береговой линией, находится в пригодном состоянии и пока не требует замены, однако впоследствии он также будет также модернизирован. На текущий момент нацпарк определяет исполнителя работ.

В ближайшее время по проекту планируется также приобрести настил для передвижения маломобильных групп населения из переработанного пластика шириной 1,53 м и длиной 15,2 м и два шезлонга с матрасами «Обсервер».