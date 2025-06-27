В Калининграде главу стройфирмы подозревают в мошенничестве при капремонте ОКН

В Калининграде в отношении 39-летнего генерального директора строительной организации возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в 2023 году между федеральным бюджетным учреждением «Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» и организацией, возглавляемой подозреваемым, был заключен контракт на капремонт и реставрацию здания. Объект, расположенный на ул. Космонавта Леонова, является объектом культурного наследия. Цена контракта составила 57 млн рублей.

Подозреваемый в нарушение контракта использовал при производстве работ стройматериалы меньшей стоимости. Впоследствии предприниматель сфабриковал акты о приемке выполненных работ, завысив объемы. При этом замначальника учреждения, в котором велся ремонт, будучи лично знакома с подозреваемым и действуя с ним по предварительному сговору, подписала акты приемки выполненных работ. На основании этих документов на счет строительной организации были необоснованно перечислены денежные средства в размере более 29 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен в данном статусе, по ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в следственный изолятор до 24 августа 2025 года.

В отношении бывшей заместителя начальника федерального бюджетного учреждения по административно-хозяйственно части следственными органами регионального управления СКР также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «г», п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовным делам выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательной базы и установление иных возможных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.