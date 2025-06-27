В Калининграде осудили за подлог экс-начальника отдела наркоконтроля

Калининградский областной суд постановил приговор бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте за подлог. Как сообщает пресс-служба облсуда, в период прохождения службы 25 марта 2020 года осужденный согласовал по результатам проведенного оперативного мероприятия (он являлся его непосредственным участником) документ, в котором были недостоверные сведения, ставшие доказательством о причастности к незаконному обороту психотропных веществ невиновного лица.

«Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенные из личной заинтересованности и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина», — добавили в пресс-службе.

Экс-начальнику отдела наркоконтроля назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.