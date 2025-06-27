В Калининграде осудили за подлог экс-начальника отдела наркоконтроля

В Калининграде осудили за подлог экс-начальника отдела наркоконтроля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Калининградский областной суд постановил приговор бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте за подлог. Как сообщает пресс-служба облсуда, в период прохождения службы 25 марта 2020 года осужденный согласовал по результатам проведенного оперативного мероприятия (он являлся его непосредственным участником) документ, в котором были недостоверные сведения, ставшие доказательством о причастности к незаконному обороту психотропных веществ невиновного лица.

«Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 285 УК РФ — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенные из личной заинтересованности и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина», — добавили в пресс-службе.

Экс-начальнику отдела наркоконтроля назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter