Погода в Калининградской области 28 июня

Днём в субботу, 28 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра Россиии Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,2°C, днём поднимется до +17,9°C, а вечером – ещё до +18,2°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 78-85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренно-прохладном окончании недели.

«Днем в Калининграде и области +18...+20℃, в прибрежной зоне +16...+18℃, утром - малооблачно, ближе к полудню - переменная облачность, к вечеру облачно/облачно с прояснениями, без существенных осадков (слабая вероятность небольших кратковременных дождей по области в первой половине дня и вечером). Ветер преимущественно западный/северо-западный, умеренный/сильный (7-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с (ночью - в прибрежной зоне, с утра до вечера - по всей области)”, — добавляют синоптики-любители.

Как отмечает «Метеонова», в Калининградской области наблюдается цветение подорожника, злаков и липы. В субботу из-за ощутимого ветра утром возможен перенос из зон пыления.