Калининградская таможня переподчиняется Северо-Западному таможенному управлению

На основании приказа ФТС России с 1 июля Калининградская область включена в регион деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) и Северо-Западной оперативной таможни. Областная таможня, ранее подчинявшаяся ФТС России, переподчиняется СЗТУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что коды Калининградской таможни и подчиненных ей таможенных постов аннулируются и присваиваются новые. «Калининградская областная таможня просит учитывать эту информацию при планировании перемещения товаров и транспортных средств через государственную границу», — добавляет ведомство.