В Калининградской области предложили установить памятник в честь «Тихого Дона»

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На юбилейном фестивале «Цифровая история» директор проекта Егор Яковлев предложил установить в Калининграде или Нестерове памятник в честь романа-эпопеи Михаила Шолохова «Тихий Дон». Министр по культуре и туризму Андрей Ермак поддержал идею, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

«Роман „Тихий Дон“ — один из главных текстов русской и советской литературы. Один из важнейших эпизодов этого романа происходит как раз на территории Калининградской области. Хотя немногие это понимают, потому что боевые действия происходят в Восточной Пруссии. Под городом Столыпиным (на самом деле это город Шталлупёнен, теперь называющийся Нестеров в Калининградской области) Григорий Мелихов спасает мужа Аксиньи, Степана Астахова, который до этого хотел его убить», — отметил Яковлев. В честь этих литературных персонажей он предложил установить памятник в Калининграде или Нестерове.

«Предложение интересное <...>. По поводу скульптур — это интересная история. Я думаю, Совет по культуре 100% одобрит такую интересную инициативу», — добавил Ермак.


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