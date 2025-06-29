Погода в Калининградской области 29 июня

Днём в воскресенье, 29 июня, в Калининградской области ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер западный, 8 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +18°C. На востоке области +21°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +19°C, днём +20°C, вечером +16°C. Влажность составит до 84%, давление — 759 мм.

В МЧС предупредили, что по Калининградской области 29 июня с 5:00-9:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали неофициальное штормовое предупреждение: «С утренних и вплоть до вечерних часов воскресенья в Калининграде и области ожидается усиление западного/северо-западного ветра до 9-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с. В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 16-19 м/с (местами до 20 м/с). Возможно падение веток, деревьев и других конструкций. Будьте осторожны!».