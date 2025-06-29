В Калининграде на линию снова вышел польский трамвай Pesa (видео)

В Калининграде на маршрут № 3 вышел польский трамвай Pesa. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Трамвай начал курсировать впервые с августа 2024 года. Тогда он неделю ходил по маршруту № 5.

Трамвай Pesa был приобретен в 2012 году за 60 млн рублей. В начале 2013-го прокуратура Калининградской области начала проверку законности приобретения нового трамвая без открытых торгов. Нарушения найдены не были.

C 2012 года польский трамвай периодически пропадал с улиц и возвращался. Причиной были поломки и отсутствие запчастей, а также аварийное состояние мостов на Острове — трамвай для них был слишком тяжелым.

Видео: Юлия Власова / «Новый Калининград»

