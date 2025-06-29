Вылетевший из Москвы в Калининград самолёт возвращается в «Шереметьево»

В аэропорт «Шереметьево» возвращается самолёт авиакомпании «Россия», выполняющий рейс FV 6661 Москва-Калининград. Об этом говорится на сайте аэровокзала.



Боинг 737-900 вылетел в Калининград в 16:25 по московскому времени. Причины возврата самолёта не указаны.

«Новый Калининград» направил в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить причины. Пресс-служба аэропорта «Шереметьево» для комментариев недоступна.