Вылетевший из Москвы в Калининград самолёт возвращается в «Шереметьево»

В аэропорт «Шереметьево» возвращается самолёт авиакомпании «Россия», выполняющий рейс FV 6661 Москва-Калининград. Об этом говорится на сайте аэровокзала.
Боинг 737-900 вылетел в Калининград в 16:25 по московскому времени. Причины возврата самолёта не указаны.
«Новый Калининград» направил в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить причины. Пресс-служба аэропорта «Шереметьево» для комментариев недоступна.В ноябре 2024 года в аэропорт вернулся самолёт авиакомпании «Белавиа», следовавший из Минска в Калининград. Причиной стала трещина на стекле.