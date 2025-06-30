Погода в Калининградской области 30 июня

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Днём в понедельник, 30 июня, в Калининградской области ожидается малооблачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер северо-западный, 6 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +17°C. На востоке области +21°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +10°C. В районах восточнее похолодает до +10°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается ясная погода. Температура утром +16,1°C, днём +18,4°C, вечером +12,7°C. Влажность составит до 79%, давление — 758 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что «в Калининграде и области днем +18...+20°С, в прибрежной зоне +16...+18°С. Ветер с утра до вечера северо-западный, по всей области сильный (5-10 м/с), в порывах до 13-16 м/с (по востоку региона местами до 17-18 м/с)».

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter