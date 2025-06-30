Калининград занял 18 место в России по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили исследователи РИА Новости.

Согласно рейтингу, в прошлом году в Калининграде на одного человека ввели 0,98 кв. м жилья. Всего же в городе ввели 482 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% меньше показателя 2023-го и 39,5% — от всего жилья в регионе.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где по итогам 2024 года ввели в эксплуатацию 2,34 кв. м на человека. Второе место — у Грозного. В столице Чечни этот показатель составил 1,97 кв. м. Тройку лидеров замкнул Кызыл (1,7 кв. м).

«Города проранжированы по среднедушевому объему введенного жилья в 2024 году. Обеспеченность населения жильем — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон», — сообщает информагентство о методике исследования.