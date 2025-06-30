Калининград занял 18 место в России по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году

Калининград занял 18 место в России по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Недвижимость

Калининград занял 18 место в России по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили исследователи РИА Новости.

Согласно рейтингу, в прошлом году в Калининграде на одного человека ввели 0,98 кв. м жилья. Всего же в городе ввели 482 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% меньше показателя 2023-го и 39,5% — от всего жилья в регионе.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где по итогам 2024 года ввели в эксплуатацию 2,34 кв. м на человека. Второе место — у Грозного. В столице Чечни этот показатель составил 1,97 кв. м. Тройку лидеров замкнул Кызыл (1,7 кв. м).

«Города проранжированы по среднедушевому объему введенного жилья в 2024 году. Обеспеченность населения жильем — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. Из-за отсутствия данных в рейтинг не вошли Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон», — сообщает информагентство о методике исследования.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter