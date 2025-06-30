Первая волна тепла: погода в Калининграде на неделю

Первая волна тепла: погода в Калининграде на неделю
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области в конце прошлой недели стартовал процесс смены синоптической обстановки и циркуляции воздушных масс: вытесняя атлантические циклоны с прохладой и осадками от Прибалтики, в сторону региона смещается гребень азорского антициклона — знакомый многим «теплоносец», которого так не хватало в последнее время. Вдоль западной периферии этого гребня и произойдут серьезные перемены. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник с утра и до вечера будет малооблачно, без осадков. В Калининграде и области днем +18...+20°С, в прибрежной зоне +16...+18°С. Ветер с утра до вечера северо-западный, по всей области сильный (5-10 м/с), в порывах до 13-16 м/с (по востоку региона местами до 17-18 м/с).

Во вторник ночью +9...+12°С (в прибрежной зоне +12...+14°С), местами возможен туман, малооблачно, без осадков. Днем в Калининграде и области до +22...+24°С (в прибрежной зоне +17...+20°С), ясно/малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В среду ночью +8...+12°С (в прибрежной зоне +12...+14°С), ясно/малооблачно, без осадков (местами не исключен туман). Днем в Калининграде и области воздух прогреется до +25...+27°С (местами до +28...+29°С), в прибрежной зоне около +22...+25°С. Днем ясно/малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно западный/юго-западный, слабый (2-5 м/с).

По предварительным данным, в четверг модели ожидают пик выноса тропической воздушной массы. После теплой ночи (около +15...+20°С) воздух днем может прогреться до +29...+33°С по области. Вечером большинство сценариев сходятся на прохождении холодного атмосферного фронта.

К концу недели тропическая воздушная масса вместе с гребнем антициклона уйдет на юго-восток, и в Калининградскую область придёт очередная порция атлантической прохлады. В пятницу регион вернётся к умеренным температурам (около +18...+22°С днем), нельзя исключать и осадки.

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